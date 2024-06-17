Штраф за гучну роботу генератора: у МОЗ зробили заяву

Населення та органи влади повинні потурбуватись про зниження рівня шуму та вібрації

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України заявили, що штраф за генератори платити не доведеться, якщо їхній рівень шуму вище встановлених санітарно-гігієнічних норм. Так у відомстві відповіли на чутки, які останніми днями поширюються мережею.

Пресслужба МОЗ посилається на статтю 32 Закону України "Про систему громадського здоров’я". У ній вказані допустимі рівні звуку та виключення, коли ці правила не діють.

Ці норми не діють під час надзвичайних ситуацій та у випадках, коли генератори забезпечують життєдіяльність громадських будівель. Зокрема, під час відключення електроенергії.

"Допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі (наказ МОЗ від 22 лютого 2019 року № 463). Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель", — йдеться у повідомленні.

Водночас населення, органи влади та суб’єкти господарювання повинні вживати заходів, щоб максимально знизити рівень шуму та вібрацій, бо вони шкодять здоров’ю. Це актуально для всіх об’єктів: від приватних будинків та квартир до парків, готелів, закладів громадського харчування.

Зазначимо, що для квартири та дому краще купувати зарядні станції. Наприклад, Екофлоу. Від зарядної станції EcoFlow можна заряджати різну техніку, від фена до холодильника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Київтеплоенерго" оголосив тендер на понад 1 мільярд гривень. За ці гроші хочуть придбати 15 генераторів.