"Резерв+" и его новые функции: обязательно ли всем устанавливать приложение

Получить Е-билет можно только в приложении

Приложение от Минобороны "Резерв+" упрощает процесс обновления военно-учетных данных, предоставляя возможность делать это онлайн. Также на замену бумажному военному билету программа дает альтернативу — электронный. Каждый сам выбирает — пользоваться программой или нет.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она ответила на вопрос о том, обязательно ли всем устанавливать это приложение.

"Только тем, кто желает воспользоваться именно таким способом уточнения данных или желает иметь электронный ВОД", — объяснила Тарасенко.

Она также подчеркнула, что другого способа получить электронный ВОД, чем установка приложения "Резерв+", не существует.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с введением новой функции в приложении "Резерв+" — электронного военно-учетного документа, у многих пользователей начались проблемы. Ошибка возникает с введением QR-кода, который предоставляет электронному военно-учетному документу юридическую силу бумажного.