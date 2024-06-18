"Резерв+" та його нові функції: чи обов’язково всім встановлювати додаток

Отримати Е-квиток можна тільки в додатку

Додаток від Міноборони "Резерв+" спрощує процес оновлення військово-облікових даних, надаючи можливість робити це онлайн. Також на заміну паперовому військовому квитку програма пропонує альтернативу — електронний. Кожен сам обирає – користуватися програмою, чи ні.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. Вона відповіла на запитання про те, чи обов’язково всім встановлювати цей додаток.

"Лише тим, хто бажає скористатися саме таким способом уточнення даних чи бажає мати електронний ВОД", — пояснила Тарасенко.

Вона також наголосила, що іншого способу отримати електронний ВОД, ніж встановлення програми "Резерв+", не існує.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що із запровадженням нової функції у додатку "Резерв+" — електронного військово-облікового документа, у багатьох користувачів почалися проблеми. Помилка виникає із запровадженням QR-коду, який надає електронному військово-обліковому документу юридичну силу паперового.