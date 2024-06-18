В "Резерв+" появился Е-билет: остается ли действительным бумажный вариант

Приложение приравнено к Электронному кабинету призывника, военнообязанного, резервиста

В приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ (ВОД). Он представляет собой привычный всем военный билет, но имеет другую форму — не печатный, а электронный.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко, отвечая на самые распространенные вопросы насчет ВОД. По ее словам, и тот и тот варианты документа имеют одинаковую юридическую силу.

"Это подтверждается соответствующим постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. №559. Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — написала Тарасенко.

В настоящее время возможность получения электронного военно-учетного документа реализована через приложение "Резерв+". Тарасенко напомнила, что данное приложение, по словам Минобороны, приравнено к Электронному кабинету призывника, военнообязанного, резервиста.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" теперь можно исправить данные в режиме онлайн. Однако есть один важный нюанс.