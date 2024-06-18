"Молодых людей стало больше": в Раде рассказали, как работает мобилизационный закон

Месяц назад начали действовать новые правила мобилизации в Украине

Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, рассказал, что благодаря принятому мобилизационному закону увеличилось количество молодых мужчин среди военнообязанных.

"Как рассказал мне один из руководителей военного учебного центра, за последний месяц были мобилизованы военнообязанные, которые в учебных центрах достаточно высоко оценены. Я не скажу, что это массово, но по крайней мере такой фидбек у меня есть, я могу на него ссылаться. Если раньше, условно говоря, были практически одни пенсионеры, то сейчас это больше, как я понимаю, молодые люди", — сказал он в интервью "Телеграфу" "Итоги первого месяца мобилизации по-новому: молодых людей в ТЦК стало больше, а пенсионеров меньше "

Также, по его информации от работников ТЦК, увеличилось количество военнообязанных граждан, которые приходят обновить свои данные.

"Увеличился процент тех, кто приходит получить бронь на законных основаниях: отец троих детей, человек с инвалидностью или работник критически важного предприятия", — добавил Федиенко.

В ближайшее время парламент наработает некоторые изменения в законе о бронировании работников критически важных предприятий.

"Проблема в том, что у предприятий оборонно-промышленного комплекса есть работники, которые идут в ТЦК обновлять свои учетные данные, а их мобилизуют. И останавливается работа этого предприятия, останавливается выполнение оборонных контрактов. Мы будем регулировать этот вопрос", — анонсировал депутат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что предлагают украинцам, которые добровольно идут в ТЦК.