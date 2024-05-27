Будут штурмовиками: Малюська рассказал, как и где будут служить мобилизованные заключенные

Тысячи осужденных готовы воевать за страну

Недавно в Украине была разрешена мобилизация осужденных, а сейчас стало известно, где будут служить такие военные. Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что для этой категории военнослужащих будут созданы отдельные штурмовые подразделения.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телемарафона. Речь об украинских осужденных, мобилизованных по их согласию.

"По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", — отметил Малюська.

По словам министра, мобилизованные осужденные сейчас проходят подготовку и обучение. Участия в боевых действиях ни один пока не принимает.

Вместе с тем глава Минюста отметил, что в будущем, вполне возможно, осужденные смогут воевать с обычными военнослужащими. Однако сейчас это только теория.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Позже документ подписал президент Зеленский. Уже в конце мая в Украине начали давать заключенным разрешения на мобилизацию в Вооруженные силы. При этом для осужденных будет действовать условно-досрочное освобождение от наказания при прохождении ими военной службы.

Ранее Телеграф сообщал о том, что более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для того, чтобы участвовать в обороне Украины. Они готовы присоединиться к рядам ВСУ.