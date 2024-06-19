Не только плановые графики: как будут отключать свет в Одессе 19 июня

Помимо стабилизационных отключений в городе также будут проводить аварийные работы, в связи с чем по ряду адресов не будет света

В среду, 19 июня, в Одессе на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света. Соответствующее указание поступило от НЭК Укрэнерго.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесский электросети. В этот день будут использоваться графики отключений с 00.00 до 24.00.

Проверить отключения можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо заполнить в указанном поле свой населенный пункт и адрес.

Тем временем местные власти сообщают, что сегодня в городе будут действовать графики отключения в связи с аварийными работами. Их будут проводить до 19:00.

Аварийные работы запланированы по следующим адресам:

Большая Арнаутская,

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33, 35, 37, 39, 41,

пер. Ониловой, 13, 15, 15а, 17,

Европейская (Екатерининская),

Старорезничная, 16/18,16/корп.18, 20,

Малая Арнаутская 66, 68, 70, 72, 74, 76,

Пантелеймоновская, 76,

Ришельевская, 64, 66, 68.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, сколько еще в Украине будут отключать свет, и какой фактор помог бы улучшить ситуацию с электроэнергией.