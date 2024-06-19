Украинский блогер, активист Революции Достоинства Роман Доник напомнил, что нужно сделать перед мобилизацией

Да, ну вроде бы волна истерик вызвана про**анной коммуникацией по поводу — "гениального, талантливого забрали и учат на пехотинца/штурмовика" пережили. Напомню тем, кто уже забыл.

Для всех, кто не имеет звания офицера запаса и не служил (давно служил), обязательная процедура — получение БЗВП-ВУС 100-стрелок. Это начальная ВУС, который просто свидетельствует о том, что вы прошли НАЧАЛЬНУЮ подготовку определенную законом и вас могут назначить на должность. Это не касается офицеров запаса. Там другая процедура, хотя была бы моя воля, я бы их тоже всех прогонял бы через БЗИН, а потом через тренинг/программу подготовки сержантов. Если командир знает меньше сержанта, а тем более солдата, то ху**вая история. Очень. Он не то что не знает как выполнить задачу, которую ему обычно нарезают, он процентов 70 из написанного/сказанного не понимает.

Но сейчас не об этом. Это долгая и грустная как украинская тоска, история.

Все, после того как получили БЗВП, получают ВУС 100 стрелок и уходят в части. Или кое-кто учиться дальше.

И уже после этого, начинают действовать все ваши дипломы, сертификаты, удостоверения и т.д. До получения ВУС-100, если у вас никогда не было звания, вы для ВСУ не существуете. По закону. После получения вас начинают видеть и рассматривают ваши добродетели. Здесь уже от желания и удачи.

На самом деле, нормальные люди с прямыми руками, образованием и головой сейчас кругом нужны.

Сразу акцентирую: мы не имеем отношения к ТЦК и не несем за них ответственности. По некоторым вещам, сами бы настучали отдельным представителям военкоматов.

Также я не могу говорить за весь опыт миллионов военнослужащих. Это мой опыт и тех, кто общается с центром.

После получения ВУС-100, стрелок, вам могут сменить ВУС на другой при назначении на должность. Вы можете пойти служить в разные подразделения и службы. Получить сержантское звание или при наличии высшего образования – первичное офицерское звание. Там тоже есть свои подводные камни в виде контрактов и так далее. Но вариантов развития – море. Но это тоже не о том.

Сейчас об условном ВВК, об ограниченно пригодных, о возрастных и всяких разных героях новой волны — "он весь больной, за 5 минут прошел ВВК, вердикт — пригоден и отправили в пехоту". Постараюсь сокращенно и доступно, но не факт, что получится. Это совсем схематично, без деталей.

К ВВК мы тоже не имеем отношения и тоже не несем ответственности.

ВВК это такая штука, сама в себе, почти никому не поняла. С этого и живет. Но там есть и очень нормальные люди. И есть правила. Правила о несоблюдении которых члены ВВК пойдут под статью. Их будут винить в том, чего не делали. Будут винить что они поверили на слово за денежное вознаграждение.

Поэтому. Поэтому дела плохие и без подготовки, нечего там делать. Никто из врачей не верит в слово. Даже если он верит вам в слово, у него нет законных оснований вписать то, что он видит/верит вам в личное дело.

Потому обычно ВЛК может занимать и 5 минут. Когда задают вопрос о состоянии здоровья, человек все рассказывает, у него спрашивают, какие подтверждены диагнозы, какие справки, где все это зафиксировано. Чем вы можете это доказать определенным законом способом. Ибо согласно нашим законам, вы можете лечиться в Швейцарии в клинике, но забыть дать справки семейному врачу и все. Или семейный врач про**ал и не внес. Все. Вас нет. Болезней нет. Диагнозов нет. Вы можете оперироваться во всех клиниках Украины, но если нет ничего в системе, то… Нужно все собирать и вносить в систему. Ибо все в ТЦК начинают с системы HELSI. Если там нет никаких справок, никаких диагнозов, ничего, что могло бы быть основанием, дело дер**о.

Мы все в большинстве своем привыкли, что лечимся в частных клиниках за деньги, по знакомству и как бы не обременяем государство. Пользы от нее не много. И вот сейчас выходит, что все, что мы делали за свои деньги и за границей, нужно подтверждать для государства, чтобы все эти данные были внесены в систему. Нет справки – нет болезни.

Поэтому если не навели порядок в своих медицинских бумагах – самое время. В ТЦК никому не верят в слово. Там за эти годы наслушались, что можно писать фантастические романы. А у них есть своя работа.

Но! Но даже если у вас ничего нет, это еще не значит, что через три дня вы будете в штурмовиках.

У нас есть несколько социальных слоев населения, которые любят ТЦК. Наркоманы, бездомные, алкоголики и "другой антисоциальный элемент". У них нет ни справок, ни хелси, ничего. Хронические болезни, белая горячка и т.д.

И я не знаю, куда они этих людей девают. Например, из одного областного ТЦК, привезли 20 мужчин и 20 повезли обратно. В другой раз 18 привезли и 17 повезли обратно.

Потому что у нас в учебном центре на приемке обязательно психолог, врач и юрист. Ну, есть еще люди, но эти отрабатывают на 100%. Потому что нам потом надо этих людей учить 30+ дней, а потом они должны уходить в войска. А не болеть и не занимать у нас место. Поэтому мы стараемся работать на результат, а не на процесс. Нет смысла принимать у военкомов людей, нуждающихся в лечении, которые не способны заниматься. Которые могут заразить других.

И еще деталь. У вас будет месяц времени, чтобы подтвердить свои диагнозы и болезни. Да, из центров тоже люди ложатся в больницы и госпитали. И даже в центрах люди проходят обследование и дообследование. Ни у кого в учебном центре нет желания работать на облвоенкома, который хе**во делает свою работу и толкает что в руки попадает без разбора.

И это еще не всё.

После того как людей принимает учебный центр, они получают БЗВП и начинается распределение в подразделения.

И это, по сути, самый финальный акт всего этого действа. Приезжают люди из подразделений с врачами, с психологами и работающие с людьми которых должны отправить в части. Это и есть конечная цель этого всего. И они не просто вправе не брать, если им что-то не нравится, они это делают. Это не первые месяцы полномасштабки, когда в окопы заливали всех, без опыта, знаний и здоровья. Сейчас есть четкое понимание у командиров бригад, кто и зачем им нужен.

Больные, ограниченно пригодные (или по новому, пригодные для службы в подразделениях обеспечения), возрастные, со слабым здоровьем, почти 100% не попадут в боевые подразделения на боевые должности. Их просто оставят в учебном центре, а затем отправят в новые подразделения, где есть вакансии и подразделения обеспечения.

То есть алгоритм достаточно прост. Приводим в порядок все свои медицинские документы. Приводим в порядок все свои документы об образовании, курсах, квалификации и т.д. Даже если вы не успели это сделать, с вами еще минимум два раза будут общаться по этой теме очень углубленно. Когда приедете в учебный центр. И когда завершите учебу и за вами приедут люди из части. На всех на этих этапах никто не заинтересован, чтобы вы были балластом. Все хотят использовать вас с высоким КПД и по специальности/назначению.

К сожалению, очень много военкомов делают не очень хорошие вещи. Но с тем давлением, которое сейчас на них со всех сторон, трудно давать оценку их работе.

И я никак не могу понять, почему очевидная для меня и для моих единомышленников вещь, никак не заходит в других местах.

С первой минуты в ТЦК, а особенно Учебный Центр, это для человека олицетворение государства, которое он идет защищать. Это государство в его глазах, которое позвало его на помощь. Государство должно с первого шага показывать отношение к своему будущему защитнику. Государство должно создать такие условия, чтобы человек понимал, с каким уважением государство относится к каждому. Но к сожалению… Есть что имеем в системе и тихонько ковыряем эту скалу.

Источник: сообщение Доника в Facebook