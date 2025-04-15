"Боруссия" Д - "Барселона": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Испанский гранд фактически решил все вопросы в первой встрече

Во вторник, 15 апреля, в Дортмунде (Германия) состоится вечер Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Барселона".

В прямом эфире в Украине матч "Боруссия" Д — "Барселона" будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча пройдет на "BVB-Штадионе", начало игры в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги в ЛЧ, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось играть в стыковом раунде. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

Ранее сообщалось, что в первой игре "Барселона" разгромила "Боруссию" Д со счетом 4:0. По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель этого четвертьфинала в полуфинале сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".