В партии Порошенко прокомментировали скандальное заявление Гончаренко

Новое заявление Гончаренко вызвало возмущение в обществе

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что будет голосовать против продления военного положения и мобилизации, рассмотрение которых запланировано в Верховной Раде на 16 апреля. Политик обнародовал свою позицию в личном Telegram-канале, отметив, что считает нынешнюю ситуацию "рабством" для военных и раскритиковал работу ТЦК.

В заявлении Гончаренко подчеркнул, что ключевыми причинами его решения является отсутствие механизмов демобилизации, неопределенность сроков службы и продление практики мобилизации граждан на улицах. Он отметил, что отношение к военным унизительно, а действия власти — неэффективны и безответственны.

Его слова вызвали оживленное обсуждение в соцсетях, в частности, часть пользователей и публичных лиц обвинили Гончаренко в популизме и отклонении от официальной позиции партии.

Свою позицию по поводу возможного голосования против продолжения военного положения высказал и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В своем сообщении он написал: "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди проголосующих против продолжения военного положения".

В ответ сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что политическая сила поддерживала и дальше будет поддерживать продолжение мобилизации и военного положения как ключевые инструменты для защиты Украины от российской агрессии. Она подчеркнула, что 2500 партийцев "ЕС" в настоящее время воюют в рядах ВСУ. Во фракции подчеркивают, что в условиях отсутствия монобольшинства именно голоса "ЕС" часто являются решающими для принятия критических решений в сфере обороны.

"Мы, как государственники, осознаем нашу ответственность и всегда исходим из интересов страны", — дописала чиновница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Алексей Гончаренко не впервые оказывается в центре скандалов из-за собственных публичных высказываний. Не так давно народный депутат обнародовал текст соглашения по недрам, что повлекло за собой реакцию со стороны самого президента Украины.