"Укрнафта" отправила на конференцию в Польшу фигуранта дел НАБУ: это не единственная странность

Глава "Укрнафты" Сергей Корецкий, решил отправить на конференцию "Petroleum Ukraine 2024", которая прошла в Варшаве 18 июня, практически весь топ-менеджмент компании. В состав делегации попали и явно зашкваренные персонажи.

Внимание на это обратил политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер. По его словам, в делегацию "Укрнафты" для зарубежной поездки вошли 7 топ-менеджеров, что больше, чем у других украинских компаний.

Эксперт отметил, что в данную делегацию вошел исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития "Укрнафты" Денис Кудин, который является также фигурантом дел НАБУ и САП.

"В декабре 2023 года антикоррупционные следователи сообщили господину Кудину о подозрении по делу возглавляемого экс-председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 миллионам гривен ущерба государству", — написал Шнайдер и выразил недоумение, как Корецкий мог аргументировать перед НАБУ просьбу о выезде за границу Кудина, находящегося в статусе подозреваемого.

Обозреватель напомнил, что при таких же обстоятельствах год назад не смог выехать за пределы Украины бывший глава набсовета "Укрнафты" Александр Грибан, который фигурирует в деле о растрате 60 миллионов гривен. При этом Шнайдер отметил, что сейчас упомянутый Грибан работает в команде Кудина, которая занимается работой с иностранными партнерами.

Шнайдер также обратил внимание на имя Евгения Свирского, который тоже принял участие в упомянутой конференции вместе с Корецким. По словам блогера, Свирский является гендиректором и владельцем швейцарской компании AGTG S.A. и давним знакомым Корецкого.

"Фамилия Свирского всплыла недавно в материалах румынских СМИ, писавших о намерениях украинской стороны ввести ограничения на импорт нефтепродуктов морским путем из Румынии. По убеждению журналистов, решение было пролоббировано государственной "Укрнафтой", которая покупает импортные нефтепродукты у фирм Свирского, с намерением зачистить рынок от неудобных румынских конкурентов", — отметил Шнайдер.

Эксперт указывает на то, что в 2023 году "Укрнафта" заключила договор с AGTG S.A. на покупку присадки МТБЭ на сумму в 35 миллионов долларов США с обходом тендерных процедур и с 35% наценкой.

По его словам, НАБУ уже расследует обстоятельства этого контракта, а также эксперт напоминает, что швейцарская компания уже "светилась" в уголовном производстве СБУ от 2018 года в отношении чиновников "Укргаздобычи", которые закупали МТБЭ по завышенным ценам и в обход Prozorro.

"Примечательно, что AGTG SA стала поставщиком метанола для "Укргаздобычи" во время работы Сергея Федоренко и Татьяны Сидоренко, которые до ноября 2022 года руководили коммерческим блоком "Укргаздобычи" и, по словам представителей "Нафтогаза", имели много претензий к прозрачности своей деятельности", — пишет Шнайдер и отмечает, что Федоренко и Сидоренко тоже были в составе упомянутой делегации в Варшаве.