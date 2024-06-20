"Укрнафта" відправила на конференцію до Польщі фігуранта справ НАБУ: це не єдина дивна річ

Глава "Укрнафти" Сергій Корецький вирішив відправити на конференцію "Petroleum Ukraine 2024", яка пройшла у Варшаві 18 червня, практично весь топменеджмент компанії. До складу делегації потрапили й зашкварені персонажі.

Увагу на це звернув політичний оглядач та блогер Михайло Шнайдер. За його словами, до делегації "Укрнафти" для закордонної поїздки увійшли 7 топменеджерів, що більше, ніж в інших українських компаній.

Експерт зазначив, що до цієї делегації увійшов виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Денис Кудін, який є також фігурантом справ НАБУ та САП.

"У грудні 2023 року антикорупційні слідчі повідомили пану Кудіну про підозру у справі очолюваного ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до більш ніж 400 мільйонів гривень шкоди державі", — написав Шнайдер і висловив подив, як Корецький міг аргументувати перед НАБУ прохання про виїзд за кордон Кудіна, який перебуває у статусі підозрюваного.

Оглядач нагадав, що за таких же обставин рік тому не зміг виїхати за межі України колишній голова наглядової ради "Укрнафти" Олександр Грибан, який фігурує у справі про розтрату 60 мільйонів гривень. При цьому Шнайдер зазначив, що зараз згаданий Грибан працює у команді Кудіна, яка займається роботою з іноземними партнерами.

Шнайдер також звернув увагу на ім’я Євгена Свірського, який також взяв участь у згаданій конференції разом із Корецьким. За словами блогера, Свірський є гендиректором та власником швейцарської компанії AGTG S.A. та давнім знайомим Корецького.

"Прізвище Свірського спливло нещодавно в матеріалах румунських ЗМІ, які писали про наміри української сторони ввести обмеження на імпорт нафтопродуктів морським шляхом з Румунії. На переконання журналістів, рішення було пролобійовано державною "Укрнафтою", яка купує імпортні нафтопродукти у фірм Свірського, із наміром зачистити ринок від незручних румунських конкурентів", — зазначив Шнайдер.

Експерт вказує на те, що в 2023 році "Укрнафта" уклала договір з AGTG S.A. на купівлю присадки МТБЕ на суму 35 мільйонів доларів США з обходом тендерних процедур і з 35% націнкою.

За його словами, НАБУ вже розслідує обставини цього контракту, а також експерт нагадує, що швейцарська компанія вже "світилася" у кримінальному провадженні СБУ від 2018 року щодо чиновників "Укргазвидобування", які закуповували МТБЕ за завищеними цінами та в обхід Prozorro.

"Примітно, що AGTG S.A. стала постачальником метанолу для "Укргазвидобування" під час роботи Сергія Федоренка та Тетяни Сидоренко, які до листопада 2022 року керували комерційним блоком "Укргазвидобування" та, за словами представників "Нафтогазу", мали багато претензій до прозорості своєї діяльності", — пише Шнайдер і зазначає, що Федоренко та Сидоренко теж були у складі згаданої делегації у Варшаві.