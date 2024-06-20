Глава комитета ЕС в Бундестаге призывает создать фонд 100 млрд. евро для Украины

Европейскому Союзу необходимо создать фонд в размере 100 миллиардов евро для закупки вооружения для Украины на мировом рынке.

Об этом заявил депутат Бундестага, председатель комитета по европейским делам Антон Хофрайтер.

"В настоящее время Европейский союз не имеет права занимать деньги. Теоретически, поскольку Европа очень богата, у нас есть деньги, и их можно было бы тратить в кредит, но это не разрешено. Как вы понимаете, невозможно вести войну, хотя бы изредка не занимая на время денег на снаряды и другие военные товары. Поэтому я предлагаю, чтобы у Европейского союза был специальный фонд в 100 миллиардов евро, деньги в который заимствуются на рынке. И на эти 100 миллиардов мы могли бы покупать вооружение для Украины по всему миру", — резюмировал политик.

Ранее глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны, лидер списка Альянса либералов и демократов на выборах в Европарламент Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что РФ воюет против всего Запада и необходимо защищаться. По ее мнению, западным странам пора осознать, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и всего Евросоюза, европейских ценностей, свободы и единства.