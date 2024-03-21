Елена Зеленская удивила яркими носками в официальном образе: чем они особенны

Она сделала это для привлечения внимания к важной теме

Первая леди Украины недавно рассказывала, как преодолевает стресс и тревогу во время войны. Теперь она сделала важный месседж ко Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна.

Поддержав международную акцию Lot of socks, Елена Зеленская надела разноцветные носки, которые создали художники с синдромом Дауна и РАС Николь Ляпустина, София Жук и Мария Гуменна. Она распространила соответствующее фото и сообщение в фейсбуке.

"Носки, что на мне — необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной — художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, имеющими синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", — рассказала женщина.

Зеленская подчеркнула, что люди с синдромом Дауна и РАС должны себя комфортно чувствовать в обществе. Мы должны относиться к ним с уважением и пониманием, отметила она.

"Сегодня на их примере я хочу напомнить: людьми нас делает не отсутствие или наличие ментальных нарушений, не точное количество хромосом. Людьми нас делает принятие других – без предубеждений, с уважением. Все мы разные. возможностях", — подчеркнула Елена.

Авторы разноцветных носков уже неоднократно украшали елку на Банковой в Киеве к рождественско-новогодним праздникам. Интересно, что одна из творчеств носков Николь использует в своем творчестве уникальный "пазликовый" стиль. Она даже представляла свои работы на аукционах Чикаго и Варшавы.

А вот другой автор носков София имеет разные интересные хобби — занимается теннисом, каратэ и бальными танцами. В то время как третья художница Мария активно работает в студии художницы Оли Ставникович — рисует невероятно талантливые картины.

Елена Зеленская поддержала людей с синдромом Дауна и РАС

Недавно "Телеграф" писал о том, как Елена Зеленская справляется с работой первой леди. Она рассказала, что никогда не мечтала о подобной деятельности, но все же в процессе полюбила ее.