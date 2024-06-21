"Власть для вас закончится": реакция соцсетей на избиение военного в Днепре

Общество считает, что власти не должны оставить инцидент без должной реакции

Немалый резонанс в обществе вызвало избиение неизвестными в балаклавах бывшего военного из спецподразделения Кракена Дмитрия Павлова с позывным "Сын" в Днепре. В соцсетях появилось множество комментариев по поводу случившегося.

"Телеграф" собрал некоторые из них и решил поделиться с читателями мнением известных украинцев по поводу инцидента. Ниже приводим некоторые цитаты.

Так, украинский журналист Юрий Бутусов считает, что такое поведение должно быть наказано. "Охранники народного депутата Слуги народа Николая Тищенко, кума главы офиса президента Андрея Ермака, напали на военнослужащего в Днепре. Бандитское поведение охраны депутата, наряженных в военную форму самозванцев, должно быть наказано. Телохранители должны быть немедленно задержаны и пойти под суд. С депутата Тищенко Верховная Рада должна снять неприкосновенность – он также должен понести ответственность за свои действия. Цензор.Нет предоставит информационную поддержку потерпевшему", — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь участник российско-украинской войны, общественный активист и юрист Олег Симороз предупредил, что при отсутствии должной реакции власти на случившееся, военные "дадут свой ответ и своими методами ".

"…У меня очень много вопросов. Куму Ермака можно все? Эти охранники непригодны к службе, или забронированы? Если сейчас их не задержат, если Тищенко не получит за это подозрения, потому что очевидно он давал эти команды, то не удивляйтесь почему военные дадут свою ответ и своими методами. Владимир Александрович, эта тень и на вас, потому что вы привели эту мр*зоту в политику…", — выразил свою позицию он в соцсети.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook поинтересовался: "Когда наконец прекратится этот беспредел со стороны одних и тех же персонажей?".

Случившееся в Днепре без внимания не оставил и нардеп Алексей Гончаренко. "В Днепре прямо на улице избили действующего военного из подразделения Кракен. Неизвестные напали, повалили и начали избивать. Это просто п*здец. Такого вообще не должно быть. Тем более с людьми, которые защищают Украину. Говорят, что нападающие по охране Николая Тищенко. Это вообще жесть. Надеюсь на справедливость и беспристрастность следствия. Каждую мр*зь, которая избивала военного, нужно поймать", — написал он в своем Telegram.

Известный волонтер Сергей Старненко подчеркнул : "Тищенко и его "охрана" должны понести ответственность".

Волонтер Наталья Юсупова тоже высказалась по поводу избиения военного в Днепре.

"Нет, ну драться с мужчиной, который держит коляску с малышом, это уже преступление. Кем вы себя считаете? Трое на одного, это очень "по мужскому". Надо каждому, кто сейчас у власти, помнить, что придет день, когда власть для вас закончится. И это может быть совсем скоро. Так ведут себя только бандюки", — написала она на своей странице в Facebook.

Военнослужащий, глава Совета общественного контроля при НАБУ Антон Швец на своей странице в Facebook написал: "Коля Каклета оху*вшь мр*зь. И конечно ему них*я не будет, потому что он вместе с мусор*ми как раз и крепил какие-то бл *дь неизвестные "ботофермы"(что?), когда тот тип с ребенком начал их разваливать. У нас МВД и Нацпол теперь с ботофермами борются, потому что Цукер сам не справляется? А вместе с мус*рами добровольные дружины народного князя, ой извиняюсь, депутата действуют? Я так понимаю колцентры (это же и есть "ботофермы" пожалуй) теперь новая дикуха, которая коррумпирует мус*ров, как раньше застройка и игрушка?".

Кроме того, он прикрепил к своему сообщению такое фото:

Напомним, что в Днепре неизвестные в военной форме без опознавательных знаков напали на украинского военного из спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын". В сети утверждают, что раньше у него произошел конфликт с нардепом Николаем Тищенко. Все это происходило днем на оживленной улице на виду жены военного и прохожих. В Нацполиции уже отреагировали на инцидент и пообещали разобраться.

Ранее "Телеграф" сообщил, что видео нападения опубликовали в сети.