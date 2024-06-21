"Влада для вас закінчиться": реакція соцмереж на побиття військового у Дніпрі

Суспільство вважає, що влада не повинна залишити інцидент без належної реакції

Чималий резонанс в суспільстві викликало побиття невідомими у балаклавах колишнього військового зі спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова із позивним "Син" в Дніпрі. У соцмережах з'явилась безліч коментарів з приводу того, що трапилося.

"Телеграф" зівбрав деякі з них та вирішив поділитися з читачами думкою відомих українців щодо інциденту. Нижчі наводимо деякі цитати.

Так, український журналіст Юрій Бутусов вважає, що така поведінка має бути покарана. "Охоронці народного депутата Слуги народу Миколи Тіщенка, кума голови офісу президента Андрія Єрмака, напали на військовослужбовця у Дніпрі. Бандитська поведінка охорони депутата, народжених у військову форму самозванців, має бути покарана. Охоронці Тищенко мають бути негайно затримані та піти під суд. З депутата Тищенко Верховна Рада повинна снять недоторканість — він також має понести відповідальність за свої дії. Цензор.Нет надасть інформаційну підтримку постраждалому", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Своєю чергою учасник російсько-української війни, громадський активіст та юрист Олег Симороз попередив, що за відсутності належної реакції влади на те що трапилося, військові "дадуть свою відповідь і своїми методами".

"…В мене дуже багато питань. Куму Єрмака можна все? Ці охоронці непридатні до служби, чи заброньовані? Якщо зараз їх не затримають, якщо Тищенко не отримає за це підозру, бо очевидно він давав ці команди, то не дивуйтесь чому військові дадуть свою відповідь і своїми методами. Володимир Олександрович, це тінь і на вас, бо ви привели цю мразоту в політику…", — висловив свою позицію він у соцмережі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в Facebook поцікавився: "Коли нарешті припиниться це свавілля з боку одних і тих самих персонажів?".

Те що трапилося у Дніпрі без уваги не лишив і нардеп Олексій Гончаренко. "Сьогодні в Дніпрі прямо на вулиці побили діючого військового з підрозділу Кракен. Невідомі напали, повалили та почали бити. Це просто п*здец. Такого взагалі не має бути. Тим паче з людьми, які захищають Україну. Кажуть, що нападники з охорони Миколи Тищенка. Це взагалі жесть. Сподіваюсь на справедливість та неупередженість слідства. Кожну мр*зь, яка била військового, треба впіймати", — написав він в своєму Telegram.

Відомий волонтер Сергій Старненко наголосив: "Тищенко та його "охорона" мають понести відповідальність".

Волонтерка Наталія Юсупова теж висловилася стосовно побиття військового в Дніпрі.

"Ні, ну битися з чоловіком, який тримає коляску з малечею , це вже злочин. Ким ви себе вважаєте? Троє на одного, це дуже "по чоловічому ". Треба кожному, хто зараз при владі, памʼятати, що прийде день, коли влада для вас закінчиться. І це може бути зовсім скоро. Так себе поводять тільки бандюки", — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Военнослужащий, глава Совета общественного контроля при НАБУ Антон Швец на своїй сторінці у Facebook написав: "Коля Каклета оху*вш* мр*зь. І звісно йому ніх*я не буде, бо він разом с мус*рами як раз і кріпив якісь бл*дь невідомі "ботофєрми"(що?), коли той тіп з дитиною почав їх розвалювати. В нас МВС і Нацпол тепер з ботофермами борються, бо Цукер сам не порається? А разом з мус*рами добровільні дружини народного князя, ой перепрошую, депутата діють? Я так розумію колцентри (це ж і є "ботоферми" мабуть) тепер нова дікуха, яка корумпує мус*рів, як раніше забудова і ігорка?".

Окрім того він прікріпив до свого допису таке фото:

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків напали на українського військового зі спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова із позивним "Син". У мережі стверджують, що раніше у нього стався конфлікт із нардепом Миколою Тищенком. Все це відбувалося вдень на жвавій вулиці на очах дружини військового та перехожих. У Нацполіції вже відреагували на інцидент та пообіцяли розібратися.

Раніше "Телеграф" повідомив, що відео нападу опублікували в мережі.