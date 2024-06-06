Зимой отключений света будет больше? В "Укргидроэнерго" предупреждают о энергетической катастрофе

Украина при всем желании не может быстро восстановить поврежденные энергообъекты

Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.

Об этом в интервью телеканалу "Мы-Украина" сказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он отметил, что зимой будет крайне тяжелая ситуация.

Он отметил, что нерешительность партнеров в помощи Украине будет иметь большие последствия. Нет ресурсов, чтобы быстро восстановить энергообъекты после ударов России. К тому же, не все оборудование для электростанций производят в Украине, нужно заказывать из-за границы и ждать. А срок его изготовления от 6 до 16 месяцев.

"Все идет к энергетической катастрофе. Поэтому мир должен очень быстро реагировать на эти вещи", — подчеркнул гендиректор "Укргидроэнерго".

Под реакцией мира он подразумевает поставку дополнительных систем ПВО, чтобы защитить небо, и другого вооружения. Пережить период до начала зимы Украина сможет, но с отключениями света — плановыми или аварийными. Ситуация в энергосистеме еще не на столько критична, но зимой может стать хуже и украинцам придется тяжело.

"Жара — это не мороз. У нас на сегодня только 8 часов темно, и 16 часов светлого дня. А зимой будет наоборот — всего 8 часов света и 16 часов темноты, и плюс морозы. То есть пережить летний период гораздо проще, чем зимний период", — сказал Игорь Сирота.

Он добавил, что сейчас энергетики работают 24/7. Как только звучит отбой тревоги после очередного ракетного удара, все подрядные организации и другие компании приступают к восстановлению объектов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света на 7 июня. Без света будут все регионы.