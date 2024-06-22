Он был почти у всех: какое назначение в СССР имел распространенный сервиз "Рыбки"

Стоимость сервиза от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, в зависимости от состояния и завода производства

Во времена СССР большинство семей имело одинаковые фарфоровые сервизы, в народе их еще называли "Рыбки". Обычно набор просто стоял в серванте как украшение и больше никак не использовался. Мало кто даже тогда догадывался о его подлинном предназначении.

"Телеграф" рассказывает, для чего нужны фарфоровые советские "Рыбки".

Набор "Рыбки"

В составе набора – большой фарфоровый карп и шесть "мальков". Карп является графином – посудой для хранения вина или других алкогольных напитков. Его объем составляет 700 мл. Маленькие рыбки представляют собой стопки, в которые помещается около 30 мл жидкости.

Сервиз "Рыбки" — это посуда, графин со стопками, предназначенная для использования во время застолья. Однако в реальности использовать его неудобно и непрактично, что отмечают люди, пытавшиеся пить из таких рюмок. "Рыбки" служили чаще декоративными статуэтками для украшения дома.

Когда появился сервиз "Рыбки"

Этот набор для питья алкоголя принадлежит авторству грузинского художника-керамиста, по имени Барамидзе Абесалом Давидович, проживавшего в Риге. Графин в виде рыбы он представил в 1950 году. Хотя фото сервиза Барамидзе не сохранились, известно, что посуда была изготовлена в белом и золотом цветах.

Сервиз "Рыбки"

В течение 1956-1959 годов "Рыбки" побывали на многочисленных выставках керамики и приобрели немалую популярность. В 1960 году сервиз начали производить на заводах в Риге и Тбилиси. Массовое производство началось в 1961 году, когда его стали производить в Хмельницкой области на Полонском фарфоровом заводе и в Житомирской области на Городницком фарфоровом заводе.

Сервиз под названием "Семейство карпов" выпускали в разных цветах, чаще всего это была посуда бело-красного и бело-синего цветов. Его почти 30 лет продавали в магазинах по всему Советскому Союзу. Цена графина составляла 2 рубля 55 копеек, каждой стопки – 50 копеек.

Сколько сейчас стоит сервиз "Рыбки"

Сегодня этот набор привлекает внимание коллекционеров и любителей винтажных вещей. Стоимость сервиза колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен, в зависимости от состояния и завода производства. Особенно ценятся наборы редких расцветок и печать известных керамических заводов.

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