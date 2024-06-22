Свет у украинцев будет не весь день: появились графики отключения электричества на 23 июня
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Графики могут измениться
В Украине будут отключать свет и в воскресенье, 23 июня. Однако делать это будут лишь вечером.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" в мессенджере Telegram. Отмечается, что графики отключения будут применяться по всей Украине в течение четырех часов.
"Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00", — отмечает ведомство.
Причиной этому называется традиционное снижение потребления электричества на выходных. Вместе с тем не исключается возможность того, что графики будут пересмотрены при возникновении непредвиденных ситуаций.
Как сообщалось ранее, гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко ранее говорил, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. Поэтому отключения зимой будут в любом случае.
Однако заместительница министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что пока делать подобные прогнозы рано, поскольку Украина ведет ремонт атомных энергоблоков и восстановила несколько критических объектов.