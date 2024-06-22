На Львовщине "погодный апокалипсис": ветер валит деревья, а с неба сыпется град (фото и видео)

Черная туча превратила день в ночь

Во Львове и области случился "погодный апокалипсис". Сначала в там прошла пылевой вихрь, а затем ударил мощный ливень.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сейчас в городе бушует мощная гроза. Местные telegram-каналы в свою очередь показали многочисленные фото и видео.

"Во Львове сильная гроза! Будьте осторожны! Не стойте под деревьями", — написал Садовый.

Резкое изменение температуры привело к возникновению мощных порывов ветра, которые начали поднимать в воздух столбы пыли, а в некоторых местах даже повалили деревья.

После этого в области начался мощный ливень, а местами даже выпал крупный град.

Пользователи сети в свою очередь обратили внимание на черную тучу, которая накрыла область.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозировали, что на выходных в Украине будет сохраняться очень жаркая погода, которую собьют дожди с грозами. При этом они отмечали, что подобная картина в субботу и воскресенье будет наблюдаться по всей территории страны.

Вместе с тем народный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что это похолодание произойдет лишь на пару дней, после чего в Украину вернется жара.