Облака могут менять цвет: Украину накрыла пыль из Сахары, что говорят синоптики

В некоторых районах явление может даже придавать облакам желтоватый оттенок

Украину накрыла пыль из Сахары, которая еще вчера наблюдалась в Греции. Она будет оставаться в атмосфере до пятницы. Затем с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.

Информация об этом 24 апреля была опубликована на странице Укргидрометцентра в Facebook. Там же показали спутниковый снимок, на котором видно, как пыль прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

"Поскольку на большей части страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках", — говорится в сообщении.

В связи с этим, как отмечают синоптики, эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы. Однако в некоторых районах это явление может даже придавать облакам желтоватый оттенок. При этом дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми.

На снимке пыль обозначена розовым цветом.

В то же время отметим, что песчаная буря из Сахары обрушилась на Грецию и восточную часть Ливии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области прошел "грязный дождь" в ночь на 24 апреля. Капли были с рыжеватым оттенком и оставляли после себя заметные пятна.