Графики серьезно изменились: отключения света в Украине 23 июня начнутся раньше

Украинцев предупредили о важных изменения

В воскресенье, 23 июня, в Украине произошли изменения в графиках отключения электроэнергии. Теперь света не будет на восемь часов раньше, нежели планировалось.

Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале ДТЕК. Отмечается, что по указанию "Укрэнерго" графики будут действовать с 11:00 до 23:00.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале", — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в субботу, из-за снижения потребления электроэнергии в выходные дни, отключения света в воскресенье должны были действовать только в вечернее время, то есть с 19:00 до 23:00.

Как объяснили в "Укрэнерго", изменения пришлось вводить в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, которая сейчас не дает возможности сократить время отключений.

"Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", — говорится в сообщении компании.

Отметим, что председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Телеграфу" сказал, что будет с энергосистемой в Украине: Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что к началу отопительного сезона, даже теоретически, невозможно восстановить всю уничтоженную тепловую генерацию. Поэтому отключения зимой будут в любом случае.