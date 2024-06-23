Графіки серйозно змінилися: відключення світла в Україні 23 червня розпочнуться раніше

Українців попередили про важливі зміни

У неділю, 23 червня, в Україні відбулися зміни у графіках відключення електроенергії. Тепер світла не буде на вісім годин раніше, ніж планувалося.

Інформацію про це було опубліковано в офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Зазначається, що за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 до 23:00.

"У разі змін оперативно вас інформуватимемо на нашому телеграм-каналі", — йдеться в повідомленні.

Відповідно до повідомлень у суботу, через зниження споживання електроенергії у вихідні дні, відключення світла у неділю мали діяти лише у вечірній час, тобто з 19:00 до 23:00.

Як пояснили в "Укренерго", зміни довелося вводити через складну ситуацію в енергосистемі, яка зараз не дає можливості скоротити час відключень.

"Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб'єкти. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться у повідомленні компанії.

Зазначимо, що голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю "Телеграфу" сказав, що буде з енергосистемою в Україні: "Коли припинять відключати світло і що потрібно встигнути до зими — голова Укренерго відповів на головні питання".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що до початку опалювального сезону навіть теоретично неможливо відновити всю знищену теплову генерацію. Тому вимикання взимку будуть у будь-якому випадку.