В Киеве разгромили могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко: что сейчас на месте преступления (эксклюзивные фото и видео)

Циничный поступок вандалов должен быть обязательно наказан

В ночь на четверг, 20 июня, неизвестные разгромили могилы павших воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги.

Вопиющий инцидент произошел на Аскольдовой Могиле неподалеку от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ. На месте происшествия побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который запечатлел последствия действий злоумышленников.

Так, могилы погибших воинов — "Да Винчи" Коцюбайло, "Инвестора" Петриченко и "Джуса" Пильщикова — разгромили неизвестные. Вандалы поглумились над захоронениями легендарных украинских защитников и разбили их портреты.

Также неизвестные разрисовали лампадки и флаги, сорвали цветы и разбросали вещи с могил.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Личности злоумышленников устанавливаются.

Так сейчас выглядит могила Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который был командиром батальона "Волки Да Винчи" и погиб в возрасте 27 лет.

А это захоронение сержанта Павла Петриченко, который проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и не дожил до 32 лет.

Так сейчас выглядит могила пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, который с начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и отличился в боях за Киев. Герой трагически погиб в Житомирской области в 2023 году.

Кроме этого, вандалы разбили лампадки на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево".

Поисками злоумышленников уже занимаются правоохранители.

На месте побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который высказался относительно действий хулиганов на Аскольдовой могиле.

Он отметил, что людей, которые совершили это преступление необходимо одбязательно найти и наказать по всей строгости закона.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло командир батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады трагически погиб под Бахмутом, 7 марта 2023 года. Защитнику было всего 27 лет.

Сержант Павел Петриченко проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Во время выполнения боевых задач погиб в Донецкой области 15 апреля 2024 года. Герой не дожил до 32 лет.

Пилот Андрей Пильщиков с начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и отличился в боях за Киев. Во время выполнения учебного полета воин погиб в Житомирской области 25 августа 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области неизвестные разрушили большое количество надгробий на кладбище. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично оскверняли могилы.