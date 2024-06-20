В Киеве задержали женщину, которая разгромила могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко (фото)

Злоумышленницы готовится сообщение о подозрении

В Киеве задержали женщину, которая разгромила могилы украинских воинов. С ней продолжаются первоочередные следственные действия

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Грозит 60-летней злоумышленнице до 5 лет лишения свободы.

Также правоохранители отметили, что женщине готовится сообщение о подозрении.

Правонарушительницу задержали

Так, в четверг, 20 июня, изуродовали могилы погибших героев Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки, сорваны цветы и изуродован государственный флаг Украины.

Правоохранители сразу открыли уголовное производство и бросились на поиски вандалов. Как выяснилось, преступление совершила женщина. Это стало понятно благодаря видео с камеры слежения. На публикуемых кадрах видно, что она держит в руках флаг Грузии.

Момент преступления

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и зафиксировал последствия погрома на могилах украинских воинов.

Так выглядит пока могила Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, который был командиром батальона "Волки Да Винчи" и героически погиб под Бахмутом.

А это захоронение сержанта Павла "Инвестора" Петриченко, проходившего службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Воин погиб во время выполнения боевых задач в Донецкой области.

Погром на могиле пилота Андрея "Джуса" Пильщикова, который с самого начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и трагически погиб в Житомирской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области неизвестные разрушили большое количество надгробий на кладбище. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично громили могилы.