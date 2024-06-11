Ничего святого: на Киевщине неизвестные осквернили могилы на кладбище (фото)
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Злоумышленников разыскивают правоохранители
В Броварах Киевской области произошел вопиющий инцидент — неизвестные разбили 12 надгробий и памятников на одном из местных кладбищ. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично оскверняли могилы.
Поисками злоумышленников уже занимаются правоохранители. О произошедшем рассказали на странице Броварского городского совета в Фейсбук.
Известно, что в минувшие выходные, 8-9 июня, на броварском городском кладбище, расположенном по улице Перронной, неизвестные целенаправленно повредили памятники и надгробные плиты.
Злоумышленники действовали по непонятной логике и крушили могилы в разных секторах кладбища. Всего вандалы повредили 12 могил.
На место происшествия вызвали правоохранителей, которые зафиксировали факт вандализма и приступили к поискам злоумышленников. На данный момент, личности вандалов устанавливаются.
В Броварском горсовете, в свою очередь, обратились ко всем возможным свидетелям произошедшего и попросили людей не оставаться в стороне:
"Если вы стали свидетелями или имеете какую-либо информацию о данной ситуации, просьба сообщать в администрацию КП "Броварская ритуальная служба" или в местное отделение полиции", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в УК Украины предусмотрено наказание за надругательство над могилой или другим местом захоронения. Злоумышленникам может грозить:
- штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
- арест на срок до шести месяцев
- ограничением свободы на срок до трех лет
- или лишением свободы на тот же срок.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве вандалы уничтожили известный арт-объект на Пейзажной аллее. Оригинальная лавочка "Руки" входила в рейтинг самых красивых лавочек Европы.