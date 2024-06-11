Ничего святого: на Киевщине неизвестные осквернили могилы на кладбище (фото)

Злоумышленников разыскивают правоохранители

В Броварах Киевской области произошел вопиющий инцидент — неизвестные разбили 12 надгробий и памятников на одном из местных кладбищ. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично оскверняли могилы.

Поисками злоумышленников уже занимаются правоохранители. О произошедшем рассказали на странице Броварского городского совета в Фейсбук.

Известно, что в минувшие выходные, 8-9 июня, на броварском городском кладбище, расположенном по улице Перронной, неизвестные целенаправленно повредили памятники и надгробные плиты.

Злоумышленники действовали по непонятной логике и крушили могилы в разных секторах кладбища. Всего вандалы повредили 12 могил.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые зафиксировали факт вандализма и приступили к поискам злоумышленников. На данный момент, личности вандалов устанавливаются.

В Броварском горсовете, в свою очередь, обратились ко всем возможным свидетелям произошедшего и попросили людей не оставаться в стороне:

"Если вы стали свидетелями или имеете какую-либо информацию о данной ситуации, просьба сообщать в администрацию КП "Броварская ритуальная служба" или в местное отделение полиции", — говорится в сообщении.

Акт вандализма произошел в Броварах на улице Перронной

Стоит отметить, что в УК Украины предусмотрено наказание за надругательство над могилой или другим местом захоронения. Злоумышленникам может грозить:

штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

арест на срок до шести месяцев

ограничением свободы на срок до трех лет

или лишением свободы на тот же срок.

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