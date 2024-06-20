Погром на могилах героев Да Винчи, Джуса и Петриченко совершила женщина: опубликовано ее фото

Злоумышленнице грозит тюрьма

По факту повреждения могил павших воинов — Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова — правоохранители открыли уголовное производство. На данный момент полицейские устанавливают личность женщины, которая может быть причастна к совершению этого циничного преступления.

Злоумышленнице грозит тюремное заключение на срок до 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киева.

Так, ранним утром в четверг, 20 июня, на территории Аскольдовой могилы неизвестная женщина разгромила могилы погибших защитников Украины — Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки, сорваны цветы и изуродован государственный флаг Украины.

Как оказалось, к произошедшему может быть причастна женщина. Стоит отметить, что на опубликованых кадрах видно, что в руках она держит флаг Грузии.

Осуществляются оперативные следственные и розыскные действия для установления личности злоумышленницы. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Расследование по данному делу продолжается.

На месте происшествия успел побывать фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который высказался относительно действий хулиганов на Аскольдовой могиле.

Он отметил, что людей, которые совершили это преступление необходимо одбязательно найти и наказать по всей строгости закона.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло командир батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады трагически погиб под Бахмутом, 7 марта 2023 года. Защитнику было всего 27 лет.

Сержант Павел Петриченко проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Во время выполнения боевых задач погиб в Донецкой области 15 апреля 2024 года. Герой не дожил до 32 лет.

Пилот Андрей Пильщиков с начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и отличился в боях за Киев. Во время выполнения учебного полета воин погиб в Житомирской области 25 августа 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области неизвестные разрушили большое количество надгробий на кладбище. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично крушили могилы.