Появилось видео погрома на могилах героев Да Винчи, Джуса и Петриченко: женщине сообщили о подозрении

Фигурантка может попасть в тюрьму на 7 лет

В Киеве сообщили о подозрении женщине, которая осквернила могилы украинских защитников Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. В настоящее время готовится ходатайство об избрании меры пресечения злоумышленнице.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении 60-летней женщине, по факту поругания над могилами защитников Украины, совершенном по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 297 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В четверг, 20 июня, возле Аскольдовой могилы на месте захоронений погибших Героев фигурантка совершила акт вандализма. Как выяснили следователи, женщина по хулиганским мотивам нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки.

"Правоохранители в тот же день разыскали женщину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", — отмечают в прокуратуре.

Также были опубликованы кадры по камерам наблюдения. На видео зафиксировано, как женщина совершила преступление.

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия погрома на могилах украинских воинов. Женщина разрисовала лампадки и флаги, сорвали цветы и разбрасывали вещи с могил.

Ранее "Телеграф" писал, что нападавших на казахского оппозиционера объявили в международный розыск. Также появились фото подозреваемых.