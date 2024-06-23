Не СІЗО: жінці, яка розгромила могили героїв Да Вінчі, Джуса, Петриченка у Києві, обрали запобіжний захід

Їй загрожує до семи років позбавлення волі

Підозрювану у розгромі могил загиблих воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка — помістили у психіатричну лікарню. Жінка перебуватиме там 60 діб.

Вийде вона звідти 19 серпня. Про це Суспільному повідомили у київській міській прокуратурі.

Зазначається, що відповідне клопотання про запобіжний захід подали до суду прокурори. За статтею 208 КПК України, їй може загрожувати до семи років ув'язнення.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — сказали у міській прокуратурі журналістам "Суспільного".

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, біля Аскольдової могили на місці поховань загиблих Героїв фігурантка вчинила акт вандалізму. Як з'ясували слідчі, жінка з хуліганських мотивів нанесла понад 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки. Також були опубліковані кадри з камер спостереження. На відео зафіксовано, як жінка скоїла злочин.

Раніше "Телеграф" писав, що наш фотокор Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки погрому на могилах українських воїнів.