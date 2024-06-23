Цілий день з графіками? Стало відомо, як відключатимуть світло 24 червня

У вечірні години обмеження будуть ще суворішими

У понеділок, 24 червня, графіки погодинних відключень світла в Україні діятимуть протягом всієї доби. У вечірні години обмеження електропостачання будуть ще більшими.

Про це інформує Укренерго. Зазначається, що на початку робочого тижня очікується складна ситуація в енергосистемі.

"Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні.

Причиною таких обмежень є зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, додають енергетики.

Переглянути актуальну інформацію про відключення електроенергії можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно:

перейти на сайт ДТЕК;

вибрати пункт "Відсутня електроенергія";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також на сайті ЦЕК можна ознайомитись з погодними графіками відключення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні до липня поточного року буде оновлено списки об’єктів критично важливої інфраструктури, де не відключатимуть світло. Об’єкти з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий. Це дозволить мінімізувати навантаження на енергосистему при відключенні.