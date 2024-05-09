Зеленский официально уволил Залужного по состоянию здоровья: за ним сохранилось важное право

Бывший главком по итогам врачебной комиссии был признан непригодным

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

Ему также позволено носить военную форму. Соответствующий указ появился на сайте президента 8 мая.

Кроме того, глава государства назначил Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее СМИ писали, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Произошло это еще зимой после его отставки. По данным "Зеркала недели", бывший главком по итогам врачебной комиссии был признан непригодным, позже он написал рапорт на увольнение с военной службы.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Телеграф писал, что 22 апреля появилась информация, что Лондон выдал агреман на назначение бывшего главнокомандующего послом. А в среду, 8 апреля, решением Киевсовета Валерий Залужный получил звание Почетного гражданина Киева.