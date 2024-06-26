Выбор сделан: НАТО вскоре объявит имя будущего генсека — Reuters

Кандидат всего один

НАТО собирается в среду, 26 июня, официально принять решение о кандидатуре нового генерального секретаря. Как ожидается им станет премьер Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Ожидается, что 32 страны НАТО поддержат кандидатуру Рютте взамен норвежцу Йенсу Столтенбергу во время заседания Североатлантического совета, то есть главного органа принятия решений.

Интриги в назначении премьера Нидерландов не осталось, поскольку он является единственным кандидатом на этот пост. Его конкурентом был президент Румынии Клаус Йоханнис, однако он не смог заручиться поддержкой других стран и в конечном итоге снял свою кандидатуру.

Полномочия Столтенберга заканчиваются 1 октября. Этот пост он занял в 2014 году, сразу после начала российской оккупации Крыма и должен был уйти в 2022 году, однако из-за полномасштабной войны его полномочия дважды продолжали.

Рютте в свою очередь является ярым критиком российского диктатора Владимира Путина и сторонником Украины. Пост премьера Нидерландов он занимает с 2010 года.

Как сообщалось ранее, Рютте приезжал в Украину в марте 2024 года. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подписал двустороннее соглашение по безопасности.