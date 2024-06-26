Выбор сделан: НАТО вскоре объявит имя будущего генсека — Reuters
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Кандидат всего один
НАТО собирается в среду, 26 июня, официально принять решение о кандидатуре нового генерального секретаря. Как ожидается им станет премьер Нидерландов Марк Рютте.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Ожидается, что 32 страны НАТО поддержат кандидатуру Рютте взамен норвежцу Йенсу Столтенбергу во время заседания Североатлантического совета, то есть главного органа принятия решений.
Интриги в назначении премьера Нидерландов не осталось, поскольку он является единственным кандидатом на этот пост. Его конкурентом был президент Румынии Клаус Йоханнис, однако он не смог заручиться поддержкой других стран и в конечном итоге снял свою кандидатуру.
Полномочия Столтенберга заканчиваются 1 октября. Этот пост он занял в 2014 году, сразу после начала российской оккупации Крыма и должен был уйти в 2022 году, однако из-за полномасштабной войны его полномочия дважды продолжали.
Рютте в свою очередь является ярым критиком российского диктатора Владимира Путина и сторонником Украины. Пост премьера Нидерландов он занимает с 2010 года.
Как сообщалось ранее, Рютте приезжал в Украину в марте 2024 года. Тогда он встретился с президентом Владимиром Зеленским и подписал двустороннее соглашение по безопасности.