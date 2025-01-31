Суды на военными. Почему ГБР и гражданская юстиция не должны иметь над ними "власти"

В Украине 11 лет война, но до сих пор нет органов военной юстиции

В Украине с начала 2000-х годов системно уничтожали военную юстицию, которая должна расследовать военные преступления и преступления, совершенные военнослужащими в зоне боевых действий. Поэтому такие уголовные дела рассматривают гражданские лица, которые не знают, как собирать доказательную базу и не могут дать надлежащую оценку их причин и последствий.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал доктор философии в области права, советник министра внутренних дел Украины (2015-2021) Владимир Мартыненко. По его словам, даже Государственное бюро расследований (ГБР) как относительно гражданский орган не имеет должной компетенции для расследования таких дел.

Юрист объясняет, что нужно собрать первичную доказательную базу, проанализировать ее, выдвинуть правильное подозрение и довести до суда.

– Этими всеми этапами у нас занимаются относительно гражданские органы. Потому что ГБР хоть и аттестовано, но точно не находится на линии боевого столкновения. У нас уже идет 11 лет война, без пары недель – три года открытого вторжения, но почему-то нет органов военной юстиции, нет военной прокуратуры, которая находилась бы рядом с военнослужащими в зоне боевых действий и занималась исключительно процессами, связанными с военными преступлениями, – говорит он.

Вспомнив Военную службу правопорядка (ВСП), юрист отметил, что она имеет урезанные полномочия: может проводить расследование и документирование, но не имеет права дознания, что мешает эффективному функционированию. Поэтому расследование преступлений военных ложится на ГБР.

– Этот момент (восстановление системы военной юстиции. – Ред.) не то что актуально, он очень перезрел и его нужно делать немедленно. Еще одна категория – это преступления, совершаемые в отношении военнослужащих. По ним также следует проводить расследование и привлекать к ответственности тех лиц, которые идут на совершение преступления. Это большой и глубокий процесс, поэтому для простого гражданина, не вникающего в юридически тяжелые конструкции, тут все выглядит очень просто, – говорит Владимир Мартыненко.

По его словам, когда гражданская система правосудия занимается расследованием преступлений, связанных с военными действиями, это вызывает множество вопросов.

– В качестве примера могу привести судебные заседания в отношении военных командиров, генералов, где рассматривают какие-то мотивы, почему это учли, а то – не учли. Люди, это военные командиры, они учитывают огромное количество информации, которая в гражданской голове просто не уложится, потому что это специфическая информация и специфические основания для тех или иных действий. И мне кажется, что эта конструкция должна быть в системе военной юстиции, а не гражданским участником этого судебного процесса, – подытожил юрист.

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