Почему дома на Троещине в Киеве называли "попугаями" и "голубками" (фото)

Интересная история одного из районов столицы

Троещина — это историческая местность Киева, расположенная на левом берегу Днепра. Многим может показаться, что это — типичные "каменные джунгли", однако этот район может похвастаться своей интересной историей.

К примеру, этот жилмассив строили ударными темпами, но архитекторы решили не делать его "серым" и невыразительным. Здесь было решено особым сопосбом украсить дома и сделать их "цветными".

"Телеграф" рассказывает читателям о том, как возникла Троещина и почему фасады многоэтажек здесь называли "попугаями" и "голубками".

Как жилмассив делали "цветным" и зачем здесь необычно украшали дома

История Троещины начинается с давних времен — примерно с 1026 года. В 1670 году современная Троещина уже упоминается как село Троетчина.

Когда левый берег столицы уже активно застраивался высотками, то в районе Троещины все еще было село. Полноценно в состав Киева местность вошла 26 августа 1988 года.

Активно застраивать жилой массив начали в 80-х. Микрорайон №5 был построен и заселен первым. Его сдали в эксплуатацию уже в 1983 году, а строительство активно продолжилось.

Глядя на район сегодня, в первую очередь можно заметить своеобразную архитектуру Троещины. Связано это с тем, что район возводили ударными темпами, и сделали его более высоким, чем другие. Именно здесь появились первые в Киеве 22-х этажные высотные дома.

Дело в том, что очереди на квартиры в 1970-80-е годы были огромными и людей нужно было срочно расселять. А лучшим для этого выходом было строительство "каменных джунглей" — широкого и высокого городского жилмассива.

Однако для застройки Троещины использовались уникальные на то время цветовые решения. Архитекторы, которые работали над проектом, решили выделить типовые многоэтажки, добавить красок и разнообразить серый район. Так здесь начали активно добавлять цветные элементы и рисунки на фасады многоэтажек.

Среди архитекторов район начал называться "цветным" из-за того, что там появились красные, желтые, голубые и коричневые дома.

Изначально узоры хотели выложить плиткой, но экономия победила. Тогда фасады покрасили, однако они быстро потускнели. Несмотря на это, цветные дома до сих пор называют "попугаями", а голубые — "голубками".

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