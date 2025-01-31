В Киеве появился 5G? В "Водафон" рассказали, так ли это

31 января некоторые пользователи Vodafone заметили значок 5G на телефоне

Пользователи мобильного оператора "Водафон" в Киеве рассказали в соцсетях, что у них на телефонах появился значок 5G на месте, где обычно отображается сеть вверху экрана. Эту новость уже успели прокомментировать и в компании.

Соответствующая информация была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. Автор сообщения также опубликовал скриншот, на котором видно значок 5G.

Спустя некоторое время данный TG-канал опубликовал продолжение этой истории. Связавшись с оператором компании "Водафон" он выяснил, что на самом деле 5G в Киеве не заработал.

Более того, сотрудник компании ответил, что 5G пока что только на этапе тестирования. Вероятно, он может появляться у некоторых пользователей, однако о полном его появлении пока речь не идет.

Справка: пятое поколение мобильной связи позволяет загружать большие файлы и играть в игры в 4 раза быстрее 4G. Теоретически, скорость 5G может достигать до 10 Гбит/с, что в десятки раз больше 4G LTE.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе этого года пользователи Vodafone массово стали жаловаться на качество интернета. В компании прокомментировали ситуацию.