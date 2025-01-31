Во многих странах за это сажают в тюрьму: в Киеве преподаватель писал студентке о детском порно

Педагога отстранили от образовательного процесса до окончания расследования

Преподаватель Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественный директор Молодого театра Андрей Билоус, который обвиняется в домогательствах по отношению к студенткам ВУЗа, интересовался их отношением к детскому порно.

Об этом свидетельствует скриншот переписки со студенткой, обнародованный в сети.

Скандал разразился, когда бывшая студентка университета, 23-летняя киевлянка София Сапожник рассказала о домогательствах. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе.

По ее словам, Билоус первым инициировал общение с ней. Сначала оно было формальным, но затем стало переходить в более "непристойные" формы.

"Были моменты, когда он посылал фото других студенток и спрашивал, хочу ли я с ними заняться сексом", — сказала Сапожник. Также она добавила, что Белоус якобы просил поделиться интимными фото.

Информацию о домогательствах со стороны Билоуса также распространили актер и выпускник университета Валерий Филиппенко и балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова. Сейчас в Интернете собирают анонимные показания против Билоуса, сообщил Валерий Филиппенко на своей странице в Facebook. Он добавил, что собирается подать соответствующие данные в правоохранительные органы.

После этого преподавателя отстранили от работы в ВУЗе. Об этом рассказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова во время встречи администрации университета со студентами.

После обращений студенток и актрис о домогательствах со стороны Билоуса, в университете начали служебную проверку. В настоящее время он отстранен от образовательного процесса до окончания расследования правоохранительными органами.

В Карпенко-Карого также решили установить камеры видеонаблюдения и запретить общение с преподавателями вне групповых чатов.

Кто такой Андрей Билоус

Андрей Билоус является директором – художественным руководителем Киевского национального академического Молодого театра, руководителем собственной театральной мастерской, преподавателем режиссуры и мастерства актера Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Напомним, после скандала вокруг университета и Андрея Билоуса, еще одного преподавателя обвиняют в якобы домогательствах к студенткам и психологическом насилии. Речь идет о заслуженном деятеле искусств Украины Юрии Высоцком.