Трамп проигнорировал вопрос о том, кто именно из его администрации контактировал с российским режимом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине. Поэтому сам Трамп и обитатель Кремля Владимир Путин, мол, могут в скором времени "принять меры" по прекращению боевых действий между Украиной и РФ – что звучит довольно тревожно в таком контексте.

Об этом сообщило издание The Associated Press со ссылкой на заявление Трампа 31 января. Трамп сообщил о контактах между его администрацией и РФ в общих чертах, не вдаваясь в подробности.

"Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет значительным. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, будь я президентом", — заявил он.

При этом Трамп проигнорировал вопрос, кто именно из его администрации контактировал с российским режимом, однако убеждал, что обе стороны уже разговаривают (и если это так, то это делается за спиной Украины). На вопрос журналистов, разговаривал ли он непосредственно с Путиным, Трамп ответил сдержанно, сказав "Я не хочу этого говорить".

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Между тем, понедельник, 20 января, во время поздравления Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не к "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он "будет бороться за интересы России". Тем самым он фактически исключает какие-либо компромиссы.

Западные СМИ отмечают, что Трампу, ранее обещавшему закончить войну в Украине за 24 часа, пришлось предоставить своему специальному представителю Киту Келлогу 100 дней, чтобы тот нашел решение для прекращения войны в Украине. Это сделало риск перерастания войны в замороженный конфликт более вероятным, чем когда-либо прежде. Но печальная правда состоит в том, что Трампу все равно – его интересуют лавры миротворца, а не реальный мир в Украине.