DeepSeek начинает "ходить кругами", когда спрашиваешь у него о войне в Украине

На днях Китай поразил мир искусственного интеллекта, выпустив прямого конкурента ChatGPT – языковую модель DeepSeek. По словам разработчиков, модель чуть ли не во всем лучше американского аналога, да к тому же и бесплатная. Нейросеть сразу обошла GPT в популярности в американском AppStore. И это плохо. Телеграф покажет, почему.

Поскольку DeepSeek – китайское чудо техники, пользователи сразу начали задавать ему провокационные вопросы. Как оказалось, ИИ из Поднебесной не может, или же и с проблемами отвечает на вопрос: "Что произошло на площади Тяньаньмэнь в 1989 году (жестокое подавление демократических протестов)?" Также он не упоминает имя лидера КНР Си Цзиньпина.

В свою очередь, мы решили спросить у DeepSeek о том, кто виноват в военных преступлениях в Буче. И, по его мнению: "не все так однозначно". Поскольку оригинальный сайт нейросети работает с перебоями из-за большой нагрузки, мы использовали сервис Groq для доступа к нему. Где и задали наш вопрос. Вот что он ответил:

"Вторжение России в Украину создало много ненависти и возмущения в мире. Возможно, одна из сторон хочет использовать эту трагедию для своих целей. Нужно быть осторожным и не торопиться с выводами, пока не будут известны все факты".

В итоге, у меня нет достаточной информации, чтобы точно сказать, кто виноват в военных преступлениях в Буче. Похоже, что это сложный вопрос, требующий детального расследования со стороны независимых экспертов. Только после этого можно будет сделать обоснованные выводы", — пишет DeepSeek. Окончательный его ответ, что вину возлагают на россиян.

DeepSeek не может сказать, кто виноват в трагидии в Буче

Учитывая, как много людей уже пользуется этим приложением, в том числе и на Западе, вырисовывается тревожная тенденция. Поскольку нейросети используются и в качестве замены Google для поиска информации.

Другие известные АI-модели, такие, как ChatGPT, Claude и Gemini, сразу признали ответственность российских военных и руководства РФ за преступления в Буче. А ChatGPT еще и не стесняется ругаться:

Ответ ChatGPT на вопрос о Буче

Ответ Gemini на вопрос о Буче

Ответ Сlaude на вопрос о Буче

Также стоит отметить, что DeepSeek на оригинальном сайте затруднился написать о минусах коммунизма. Сначала он создал текст, а затем удалил его, ссылаясь, что это "выходит за пределы его возможностей".

Напомним, сотрудники Пентагона подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы пользоваться нейросетью DeepSeek, однако впоследствии доступ к ней был заблокирован по инициативе руководства минобороны США. Опасения по безопасности привели к подобным ограничениям и в Европе – в частности, Италия официально запретила DeepSeek, а Ирландия и Германия начали собственные проверки.