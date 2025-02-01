Назад в СССР: в JYSK вернулись легендарные "советские рыбки" (видео)

Подобные предметы декора были ранее созданы в СССР

В Украине, наряду с фарфоровой вазой, на которой изображен Иосиф Сталин, продают сервиз в виде "рыбок". Впервые этот предмет декора появился еще в СССР, но благополучно пережил те времена.

Их можно купить на сайте магазина JYSK. Это ваза из глины песчаного цвета в форме рыбы. В данном магазине она стоит 300 гривен.

Данная ваза может может быть отдельным декоративным элементом, а также будет хорошо смотреться в композиции с цветами.

Видео с вазой активно публикуется и в социальных сетях, например, TikTok и Telegram.

В комментариях к видео пользователи удивляются такому предмету декора. Одни обсуждают цены, другие вспоминают, что такие предметы были в Советском Союзе.

"Вот это реинкарнация!", "Не выбрасывай 2.0", "Кому не нужны рыбки с детства?", "На самом деле и старые рыбки можно затонировать", "Это что, дешевая версия того, что было в СССР?", — пишут пользователи в комментариях к видео.

Что еще известно об этих вазах

Сервиз "Рыбки", наверняка, хорошо помнят те, кто жил в СССР. Ведь он стоял практически в каждом серванте — в набор входили синие либо красные "рыбки".

Данный сервиз состоял состоял из графина объемом 700 мл и 6 рюмок по 30 мл. Однако пить из них напитки, включая алкогольные, было неудобно. Поэтому, "рыбки" использовались в качестве элементов декора помещения.

Источник: скриншот с YouTube

Ранее "Телеграф" писал, что за вазу времен СССР можно получить более 40 тысяч грн. Такая может пылиться где-нибудь у вас дома.