"Полесье" - "Шахтер": где и когда смотреть бесплатно полуфинал Кубка Украины

Большой матч пройдет в Житомире

Полуфинал Кубка Украины-2025 "Полесье" — "Шахтер" покажут в Украине бесплатно. Накануне состоялась жеребьевка 1/2 финала КУ.

Об этом сообщил директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК "Полесье" Александр Денисов, передает пресс-служба житомирского клуба. Функционер также раскрыл детали трансляции.

"Поскольку "Полесье" принимает "Шахтер" в Житомире в полуфинале Кубка Украины, именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. Президент клуба Геннадий Буткевич инициировал решение, что "Полесье" за свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча.

Эту трансляцию можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале "Полесье". Клуб, обладая всемирными правами, сделает возможным просмотр матча всем болельщикам из любой точки мира. Другими словами "Полесье", а именно президент, хочет сделать подарок всем болельщикам в Украине и во всем мире", — заявил Денисов.

Игра "Полесье" — "Шахтер" состоится 23 апреля, начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер". К слову, Горняки пробились в 1/2 КУ-2025 с большим трудом, минимально обыграв "Александрию" (1:0). В другом полуфинале сыграют "Динамо" и "Буковина". К слову перед этой игрой вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома.