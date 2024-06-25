''Они патриотично настроены": в ВСУ отреагировали на новость о "побеге" заключенных из учебного центра "Десна"

Они по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины опровергают информацию о побеге бывших осужденных из учебного центра "Десна", которые присоединились к рядам ВСУ. Ранее о том, что шесть заключенных якобы совершили побег, сообщали источники "Телеграфа".

На странице ведомства в Facebook отмечается, что ни один из заключенных в форме или без нее не покидал территорию центра.

"Все прежние заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что прежние осужденные, мотивированные, патриотически настроенные и продолжающие обучение в центре. Они по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ и скоро смогут проявить себя на поле боя.

В то же время известный журналист и видеоблогер Владимир Золкин подтвердил факт побега. По его словам, это было просто самовольное оставление части (СОЧ), а не громкий побег с оружием. И это, заявил Золкин, происходит в любом учебном центре, не только с бывшими заключенными.

"При том, что несколько мобилизованных осужденных из ушедших сегодня в СЗЧ уже вернулись на территорию части", — говорит журналист.

Заметим, что после того, как в Украине разрешили мобилизовывать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.

В то же время, как писал "Телеграф", комбат Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук отметил, что мобилизация заключенных не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизационным ресурсом в целом. По его словам, потенциал того, сколько может дать украинской армии мобилизация заключенных очень низок и это объясняется несколькими факторами.