Возможен ли мир в Украине в ближайшее время? Министр обороны Германии ответил

Борис Писториус развеял надежды на скорое завершение войны

Мир в Украине в ближайшем будущем невозможен. Так считает министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отмечает необходимость дальнейшей военной поддержки Украины для противостояния российской агрессии. Об этом Борис Писториус заявил после заседания "Рамштайна" в Брюсселе, сообщает BBC.

"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, кажется, недостижим в ближайшем будущем", – говорит немецкий чиновник.

Кроме того, Писториус подчеркнул, что западные страны должны обеспечить продление совместной военной помощи для Украины. По его словам, это позволит украинцам эффективно бороться против российских войск.

"Мы обеспечим, чтобы Украина получала и дальше преимущество от нашей совместной военной поддержки", — подчеркнул Писториус. "Россия должна понять, что Украина способна продолжать воевать", — добавил он.

Напомним, на встрече "Рамштайн" Германия вместе с десятью партнерами положила начало новой, девятой коалиции — по электромагнитной борьбе. Она поможет Украине улучшить защиту связи, разведку, борьбу с вражескими дронами и повысить эффективность оружия.

Кроме того, Берлин пообещал выделить более 11 миллиардов евро военной помощи к 2029 году, а уже в 2025 году предоставить системы ПВО IRIS-T, разведывательные дроны, бронетехнику Marder, танки Leopard 1A5 и полмиллиона артиллерийских снарядов.

Ранее "Телеграф" писал, что за день до "Рамштайна" Британия должна была собрать встречу по поводу миротворцев для Украины. Об этом сообщалось на сайте правительства Великобритании.