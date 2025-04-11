"Рамштайн" бьет рекорды поддержки: 21 миллиард евро помощи для Украины и не только

Без сомнения, историческое решение

На встрече "Рамштайна" в пятницу, 11 апреля, страны-союзники объявили о выделении Украине помощи на сумму €21 миллиард. Это рекордный показатель поддержки, как отметил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По словам британского министра, страны НАТО в целом выделили £18,2 миллиарда, что составляет около €21 миллиарда. Об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-27) в Брюсселе, передает УНИАН.

Важным достижением встречи явилось создание новой "Коалиции возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы" (РЭБ), о чем сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Германии. Эту коалицию сформировали Германия вместе с десятью партнерами для усиления украинских возможностей в четырех ключевых направлениях:

обеспечение собственной связи;

разведка и подавление враждебных коммуникаций;

защита от дронов;

повышение эффективности собственных вооруженных систем.

Новая коалиция дополняет восемь уже имеющихся и направлена на усиление обороноспособности Украины.

Относительно онлайн-участия министра обороны США во встрече "Рамштайн", министр обороны Германии Борис Писториус пояснил: "Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне миром, и у нас тоже присутствовали и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков. относительно того, что европейцы делают в этом году и делали раньше".

Писториус также отметил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет уровень американской поддержки. Между тем, союзники продолжают поиск дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины по всему миру.

Ранее Телеграф также писал, что во Франции и Британии объяснили, зачем отправлять в Украину войска. Они станут дополнением и поддержкой сил обороны Украины на передовой.