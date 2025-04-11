"Рамштайн" бьет рекорды поддержки: 21 миллиард евро помощи для Украины и не только
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Без сомнения, историческое решение
На встрече "Рамштайна" в пятницу, 11 апреля, страны-союзники объявили о выделении Украине помощи на сумму €21 миллиард. Это рекордный показатель поддержки, как отметил министр обороны Великобритании Джон Хили.
По словам британского министра, страны НАТО в целом выделили £18,2 миллиарда, что составляет около €21 миллиарда. Об этом он сказал на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-27) в Брюсселе, передает УНИАН.
Важным достижением встречи явилось создание новой "Коалиции возможностей в сфере радиоэлектронной борьбы" (РЭБ), о чем сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Германии. Эту коалицию сформировали Германия вместе с десятью партнерами для усиления украинских возможностей в четырех ключевых направлениях:
- обеспечение собственной связи;
- разведка и подавление враждебных коммуникаций;
- защита от дронов;
- повышение эффективности собственных вооруженных систем.
Новая коалиция дополняет восемь уже имеющихся и направлена на усиление обороноспособности Украины.
Относительно онлайн-участия министра обороны США во встрече "Рамштайн", министр обороны Германии Борис Писториус пояснил: "Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне миром, и у нас тоже присутствовали и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков. относительно того, что европейцы делают в этом году и делали раньше".
Писториус также отметил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет уровень американской поддержки. Между тем, союзники продолжают поиск дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины по всему миру.
Ранее Телеграф также писал, что во Франции и Британии объяснили, зачем отправлять в Украину войска. Они станут дополнением и поддержкой сил обороны Украины на передовой.