В форме и с оружием: из учебного центра сбежали осужденные, которые мобилизовались

Официального комментария по этому поводу еще не было

Из учебного центра "Десна" сбежали заключенные, которые согласились присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. Отметим, что речь идет о 169 Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого, расположенный в поселке Десна Черниговской области.

По данным источников, о бегстве сообщило командование воинской части командирам подразделений учебного центра. По их словам, шесть заключенных совершили побег, при этом будучи в форме ВСУ и с оружием.

Учебный центр на карте

Их дальнейшее местонахождение не известно. Также эта информация не была официально обнародована военным командованием.

Отметим, что после того, как в Украине разрешили мобилизовывать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.

В то же время, как писал "Телеграф", комбат Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук отметил, что мобилизация заключенных не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизационным ресурсом в целом. По его словам, потенциал того, сколько может дать украинской армии мобилизация заключенных очень низок и это объясняется несколькими факторами.