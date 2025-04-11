Какой будет соцвыплата для одинокой мамы, воспитывающей троих детей разного возраста

Мама, не имеющая дохода и воспитывающая троих детей, получит почти 9 тыс. грн

Одинокие матери в Украине, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право на социальную помощь от государства. Сумма такой помощи колеблется в зависимости от возраста ребенка, количества несовершеннолетних в семье, дохода мамы и прожиточного минимума.

"Телеграф" решил узнать, какой будет выплата для одинокой мамы, не имеющей дохода, но воспитывающей ребенка, ходящего в садик, школьника и студента в 2025. Для этого использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Итак, если мать воспитывает ребенка до 6 лет, одного ребенка от 6 до 18 лет и одного ребенка от 18 до 23 лет, при этом не работает, то есть не имеет дохода, то ей государство будет выплачивать по 8787 гривны.

Поясним, что на каждого ребенка в Украине есть рассчитанный прожиточный минимум. На самого маленького ребенка он составляет 2563 гривен, а на самого старшего — 3026 гривен. Хотя наибольшая сумма предусмотрена для школьников — 3196 гривен. Поэтому если мать не работает, она будет получать на ребенка полную сумму прожиточного минимума.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет получать одинокая мать, воспитывающая двух школьников.