Тищенко требуют лишить мандата и выгнать из Комитета, но есть проблема: волонтер просит помощи

В сети поддержали петицию о лишении Николая Тищенко полномочий надрепа

На сайте президента Украины создали петицию о том, чтобы лишить Николая Тищенко депутатского мандата после его ареста и скандала с военным в Днепре. Однако петиция уже сутки не может пройти модерацию и "зависла" на сайте.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Крикун. Она просит максимальной огласки в обществе этого вопроса.

Авторы петиции требуют, чтобы Николая Тищенко не только лишили мандата народного депутата, но и исключили из состава Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. По словам Крикун, аналогичная петиция на сайте ВРУ набирает безумное количество голосов, но на президентском сайте все еще находится на модерации.

"Понятно, что украинцы уже не позволят таким, как Тищенко, оставаться у власти… Для нас этот вопрос – принципиальный. Ведь для нас ситуация в Днепре – это не просто скандал. Такое пренебрежение к нашим героям деморализует и разочаровывает. И закрывать глаза на такую ​​проблему недопустимо. Именно поэтому стремимся к тому, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский лично отреагировал на действия нардепа Тищенко", — написала волонтер.

В комментариях поддержали волонтера и отметили, если петиция не будет рассмотрена президентом и Тищенко не лишат мандата, то "это сделают сами украинцы". Другие же отметили, что петиция может находиться на модерации двое суток.

В то же время в Верховной Раде заявили, что пока забрать у Николая Тищенко мандат невозможно. Потому что он был избран в парламент по мажоритарному округу в Киеве, а процедуры отзыва депутатов-мажоритарщиков — нет. Полномочия нардепа могут быть прекращены досрочно, если приговор суда в отношении его вступит в силу.

Напомним, что 20 июня люди в форме и без опознавательных знаков напали на Дмитрия Павлова в Днепре. Они повалили бывшего военного на землю и стали избивать на глазах у жены, маленького ребенка и прохожих. Незадолго до этого у Павлова и Тищенко случился конфликт. Нардеп позже заявил, что экс-военный якобы "крышует" ботофермы в Днепре и входит в состав ОПГ "9".

А 26 июня у нардепа прошли обыски и ему вручили подозрение в незаконном лишении человека свободы. В тот же день состоялся суд, на котором Николая Тищенко отправили под домашний арест и нацепили на него электронный браслет. В суде он выступил с пламенной речью, в которой в очередной раз высказался о конфликте в Днепре и обвинил всех вокруг, но не себя.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что задержанный охранник Николая Тищенко устроил скандал в суде. Более того, он стал угрожать самоубийством.