Тищенка вимагають позбавити мандата та вигнати з Комітету, але є проблема: волонтерка просить допомоги

У мережі підтримали петицію про позбавлення Миколи Тищенка повноважень нардепа

На сайті президента України створили петицію про те, щоб позбавити Миколу Тищенка депутатського мандату після його арешту та скандалу із військовим у Дніпрі. Проте петиція вже добу не може пройти модерацію та "зависла" на сайті.

Про це повідомила волонтерка Катерина Крикун. Вона вимагає максимального розголосу у суспільстві цього питання.

Автори петиції вимагають, щоб Миколу Тищенка не тільки позбавили мандата народного депутата, а й виключили зі складу Комітету з питань транспорту та інфраструктури. За словами Крикун, аналогічна петиція на сайті ВРУ набирає шалену кількість голосів, але на президентському сайті все ще перебуває на модерації.

"Зрозуміло, що українці вже не дозволять таким, як Тищенко, залишатися при владі … Для нас це питання – принципове. Адже для нас ситуація у Дніпрі – це не просто скандал. Така зневага до наших героїв деморалізує та розчаровує. І заплющувати очі на таку проблему неприпустимо. Саме тому прагнемо того, щоб Президент України Володимир Зеленський особисто відреагував на дії нардепа Тищенка", — написала волонтерка.

У коментарях підтримали волонтера та зазначили, якщо петиція не буде розглянута президентом і Тищенка не позбавлять мандата, то "це зроблять самі українці". Інші ж зазначили, що петиція може перебувати на модерації дві доби.

Водночас у Верховній Раді заявили, що поки що забрати у Миколи Тищенка мандат неможливо. Тому що його було обрано до парламенту по мажоритарному округу в Києві, а процедури відкликання депутатів-мажоритарників — немає. Повноваження нардепа можуть бути припинені достроково, якщо вирок суду щодо нього набуде чинності.

Нагадаємо, що 20 червня люди у формі та без розпізнавальних знаків напали на Дмитра Павлова у Дніпрі. Вони повалили колишнього військового на землю і почали бити на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Незадовго до цього у Павлова та Тищенка стався конфлікт. Нардеп пізніше заявив, що ексвійськовий нібито "кришує" ботоферми у Дніпрі та входить до складу ОЗУ "9".

А 26 червня у нардепа пройшли обшуки та йому вручили підозру у незаконному позбавленні людини волі. Того ж дня відбувся суд, на якому Миколу Тищенка відправили під домашній арешт та начепили на нього електронний браслет. У суді він виступив із гарячою промовою, в якій вкотре висловився про конфлікт у Дніпрі та звинуватив усіх навколо, але не себе.

Також "Телеграф" розповідав про те, що затриманий охоронець Миколи Тищенка вчинив скандал у суді. Понад те, він став погрожувати самогубством.