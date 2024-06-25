Дело Тищенко. Судебная "котлета", странная философия нардепа и дорогая одежда (фото, видео)

Парламентарий два месяца проведет под домашним арестом в элитном ЖК с электронным браслетом и пообещал выполнять решение суда

Во вторник, 25 июня, Печерский районный суд Киева после громкого скандала с избиением экс-бойца Kraken в Днепре поместил нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет, а также сдать свои паспорта и т.д.

Таким образом, суд после многочасового рассмотрения меры пресечения по делу о похищении человека удовлетворил в полной мере ходатайство прокурора, передает журналист "Телеграфа".

Многочасовая судебная "котлета"

В ходе продолжительного судебного слушания сам Тищенко изложил свою версию резонансных событий в Днепре. По его словам, когда он возвращался к машине, к нему якобы подошли три парня с коляской и начали оскорблять, а также вроде бы кричали "Эй, слушай ты, голова" и матерились. На это, по словам Тищенко, он якобы спокойно сказал: "Ребята, у вас ребенок, пожалуйста – проходите, здесь идут следственные действия, вам здесь находиться не надо". Однако, как убеждал депутат, они начали снимать Тищенко и его помощницу Эвелину Андриевскую на телефон, чем делали "буллинг и абьюз", и якобы начали описывать ее вид.

Нардеп заметно нервничал и просил воды

Также Тищенко попросил суд вернуть деньги, изъятые при обыске, ведь ему "не за что жить". Кроме того, народный избранник упоминал и о некоторых своих предыдущих скандалах: в частности о работе его ресторанов во время пандемии ковида и карантина и его поездке в Таиланд. При этом нардеп назвал все это "клеветой и ложью".

Показывал, как к нему прикасались во время обыска

По словам Тищенко, рядом шел "случайный" и "незнакомый" депутату сотрудник полиции, "проводивший следственные действия", и нардеп попросил у него защиты.

Ботокса видно не было, но мимика нардепа на суде непривычна

Как убеждал нардеп, полицейскому не понравилось фото на документах одного из молодых людей, поэтому они позвали представителя ТЦК, но потом всех ребят все же отпустили, а заявление Тищенко о преступлении местные полицейские не зарегистрировали, возмущался он.

Взгляд Тищенко в сторону представителей гособвинения

Философия Тищенко

В зале судебных заседаний парламентарий называл себя политическим ревизором, показывал свой депутатский мандат, делал немало оговорок и странных философских фраз типа " Караван лает…", просил его не оскорблять, порой делал выпады в адрес журналистов, называл Днепр "столицей ботоферм", передавал "привет" какому-то криминальному авторитету по прозвищу "Жаба" и т.д.

Нардеп показывал свой мандат и иногда сыпал угрозами

При этом, как стало известно во время слушания, Тищенко будет отбывать домашний арест в Киеве в ЖК Печерский в одноименном элитном районе столицы.

Примечательно, несмотря на заявление депутата, что он пришел в политику, чтобы "помогать народу, обычным украинцам", оделся на заседание избранник изысканно, стильно и дорого.

В частности, на теле "слуги народа" была черная брендовая футболка Prada (стоит почти 5 тыс. грн), титановые смарт-часы Germin Fenix 7 (их стоимость составляет от 30 до 50 тыс. грн), серые замшевые туфли-лоферы от бренда Loro Piana стоимостью около 60 тыс. грн.

Часы Garmin Fenix

После объявления решения суда об аресте Тищенко воздержался от горячих комментариев и пообещал выполнять постановление Печерского райсуда.

Как сообщалось, во время обыска дома у Тищенко следователи обнаружили кучу валюты (предварительно на сотни тысяч), часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 50 тысяч долларов (или 2 млн грн по текущему курсу) и другие драгоценности.

Обувь, которую носил парламентарий

Напомним, Тищенко объявили подозрение в незаконном лишении мужчины свободы. Делу предшествовало то, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова в Днепре напала "свита" этого нардепа. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания в сторону охраны нардепа.

"Домашние" часы Тищенко

Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

"Телеграф" разбирался с юридическими тонкостями вероятных последствий для известного ресторатора с мандатом нардепа и борца с колл-центрами: Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде.