Дело Тищенко. Судебная "котлета", странная философия нардепа и дорогая одежда (фото, видео)
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Парламентарий два месяца проведет под домашним арестом в элитном ЖК с электронным браслетом и пообещал выполнять решение суда
Во вторник, 25 июня, Печерский районный суд Киева после громкого скандала с избиением экс-бойца Kraken в Днепре поместил нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет, а также сдать свои паспорта и т.д.
Таким образом, суд после многочасового рассмотрения меры пресечения по делу о похищении человека удовлетворил в полной мере ходатайство прокурора, передает журналист "Телеграфа".
Многочасовая судебная "котлета"
В ходе продолжительного судебного слушания сам Тищенко изложил свою версию резонансных событий в Днепре. По его словам, когда он возвращался к машине, к нему якобы подошли три парня с коляской и начали оскорблять, а также вроде бы кричали "Эй, слушай ты, голова" и матерились. На это, по словам Тищенко, он якобы спокойно сказал: "Ребята, у вас ребенок, пожалуйста – проходите, здесь идут следственные действия, вам здесь находиться не надо". Однако, как убеждал депутат, они начали снимать Тищенко и его помощницу Эвелину Андриевскую на телефон, чем делали "буллинг и абьюз", и якобы начали описывать ее вид.
Также Тищенко попросил суд вернуть деньги, изъятые при обыске, ведь ему "не за что жить". Кроме того, народный избранник упоминал и о некоторых своих предыдущих скандалах: в частности о работе его ресторанов во время пандемии ковида и карантина и его поездке в Таиланд. При этом нардеп назвал все это "клеветой и ложью".
По словам Тищенко, рядом шел "случайный" и "незнакомый" депутату сотрудник полиции, "проводивший следственные действия", и нардеп попросил у него защиты.
Как убеждал нардеп, полицейскому не понравилось фото на документах одного из молодых людей, поэтому они позвали представителя ТЦК, но потом всех ребят все же отпустили, а заявление Тищенко о преступлении местные полицейские не зарегистрировали, возмущался он.
Философия Тищенко
В зале судебных заседаний парламентарий называл себя политическим ревизором, показывал свой депутатский мандат, делал немало оговорок и странных философских фраз типа " Караван лает…", просил его не оскорблять, порой делал выпады в адрес журналистов, называл Днепр "столицей ботоферм", передавал "привет" какому-то криминальному авторитету по прозвищу "Жаба" и т.д.
При этом, как стало известно во время слушания, Тищенко будет отбывать домашний арест в Киеве в ЖК Печерский в одноименном элитном районе столицы.
Примечательно, несмотря на заявление депутата, что он пришел в политику, чтобы "помогать народу, обычным украинцам", оделся на заседание избранник изысканно, стильно и дорого.
В частности, на теле "слуги народа" была черная брендовая футболка Prada (стоит почти 5 тыс. грн), титановые смарт-часы Germin Fenix 7 (их стоимость составляет от 30 до 50 тыс. грн), серые замшевые туфли-лоферы от бренда Loro Piana стоимостью около 60 тыс. грн.
После объявления решения суда об аресте Тищенко воздержался от горячих комментариев и пообещал выполнять постановление Печерского райсуда.
Как сообщалось, во время обыска дома у Тищенко следователи обнаружили кучу валюты (предварительно на сотни тысяч), часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 50 тысяч долларов (или 2 млн грн по текущему курсу) и другие драгоценности.
Напомним, Тищенко объявили подозрение в незаконном лишении мужчины свободы. Делу предшествовало то, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова в Днепре напала "свита" этого нардепа. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечания в сторону охраны нардепа.
Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".
"Телеграф" разбирался с юридическими тонкостями вероятных последствий для известного ресторатора с мандатом нардепа и борца с колл-центрами: Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде.