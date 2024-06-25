Сопротивлялся и пытался сбежать: полиция задержала еще одного "охранника" Тищенко (фото)

У мужчины изъяли вещественные доказательства

В Днепре задержали еще одного фигуранта по делу о нападении охраны нардепа Николая Тищенко на военнослужащего. Полиция проводила розыскные действия на территории пяти областей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По данным местных telegram-каналов, речь идет о 39-летнем Константине Цубере.

"В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек. Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли доказательства, в том числе оружие и одежду", — говорится в сообщении полиции.

Местные каналы в свою очередь сообщили, что подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать от правоохранителей.

О Цубере известно, что он родом из Киева, где работал охранником в ночном клубе Karusel Club. Также известно, что до этого он был патрульным полицейским.

Напомним, 20 июня на военного Дмитрия Павлова в центре Днепра напали охранники Тищенко. Мужчина как раз гулял с ребенком в коляске. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать за замечание в сторону охраны нардепа. Позже Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

25 июня Тищенко получил подозрение по статье о незаконном лишении человека свободы. Кроме того, у него провели обыски, во время которых нардеп показательно разбил свой телефон.