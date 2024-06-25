Тищенко отправили под домашний арест: как отреагировал нардеп

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полной мере

Печерский суд Киева избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. Он должен будет круглосуточно находиться под домашним арестом и носить электронный браслет.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний. Срок действия меры пресечения составляет 2 месяца с дня проведения судебного заседания.

Тищенко обязали носить электронный браслет, сдать паспорт и являться по требованию следователя. Сам нардеп отметил, что будет исполнять решение суда.

Стоит отметить, что на подобной мере пресечения настаивала прокуратура, то есть судьи полностью удовлетворили ее ходатайство.

Напомним, 20 июня охранники Тищенко напали на бывшего военнослужащего Дмитрия Павлова в центре Днепра, когда тот гулял там с ребенком. Мужчину скрутили, избили и заковали в наручники из-за замечания в сторону нардепа. Сам Тищенко после этого обвинил Павлова в том, что тот якобы входит в состав преступной группировки, которая "крышует ботофермы".

25 июня Тищенко получил подозрение по статье о незаконном лишении человека свободы. Кроме того, у него провели обыски, во время которых нардеп показательно разбил свой телефон.

Нардепа обвиняют по части 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека группой лиц), санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.